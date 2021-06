Ilary Blasi, il look al battesimo della nipotina Jolie

Ecco il look semplice ed elegante scelto dalla conduttrice in occasione del battesimo della nipotina Jolie

Ilary Blasi versione madrina. Qualche giorno fa la conduttrice ha festeggiato il battesimo della nipotina Jolie, la figlia di sua sorella Melory. Per questa importante occasione la conduttrice ha optato per un look molto semplice ma senza ombra di dubbio elegante. Unico assente giustificato Francesco Totti, il quale non ha partecipato all’evento per motivi di lavoro.

Un bellissimo abito dorato in pizzo, sandali bassi e capelli sciolti. É questo il look optato da Ilary Blasi che è stata madrina della figlia di sua sorella Melory in occasione del suo battesimo. Su Instagram la sorella della conduttrice ha risposto ad alcune domande dei suoi followers, rivelando anche qualche dettaglio sulla cerimonia.

Queste sono state le parole di Melory riguardo la madrina e il padrino della sua piccola Jolie:

Il padrino Adriano, fratello di Tiziano Panicci, e madrina mia sorella Ilary. Avendo due sorelle ho dovuto scegliere una delle due e Silvia farà la madrina del secondo figlio.

Oltre a ciò, la sorella della conduttrice ha rivelato:

All’anagrafe è solo Jolie, in chiesa l’abbiamo voluta battezzare come Jolie Maria Santa.

Melory ha quindi descritto alcuni dettagli riguardo questa importante cerimonia, condividendo anche alcuni scatti del battesimo che ritraggono Ilary Blasi nelle vesti di madrina.

Assente nell’importante cerimonia è stato Francesco Totti che attualmente si trova all’estero per motivi di lavoro. Stando agli scatti e al racconto condiviso su Instagram, la bambina ha dormito tutto il tempo senza mai piangere. La celebrazione del battesimo si svolta nella chiesa del quartiere di Roma in cui vive la sorella della conduttrice.

La cerimonia si è svolta insieme ad una quarantina di parenti e alla celebrazione è seguita una festa in campagna in una bellissima location immersa nel verde e nella natura. Come bomboniere sono state scelti dei vasetti di confettura e delle calamite con la foto della bambina accompagnate dalla sua data di nascita.