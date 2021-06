Fariba Tehrani è da poco stata eliminata dall’Isola dei Famosi. La mamma di Giulia Salemi è stata uno dei volti più seguiti e criticati del reality di Canale 5. Carattere forte, spesso in rottura con le decisioni del resto del gruppo, ha saputo prendersi la sua rivincita e dominare la scena. Dopo la figlia Giulia al Grande Fratello Vip, anche Fariba ha saputo rendersi protagonista in un reality.

Dopo la fine dell’esperienza e il ritorno in Italia Fariba ha rotto il silenzio postando una foto sul suo profilo Instagram. Si vede una foto che la ritrae gioiosa, mentre esulta sulla spiaggia, ed una didascalia in netta contrapposizione con essa:

“Sotto la pressione di… Ho commesso il peggior peccato che una persona possa commettere: ho smarrito la mia felicità…” – si legge.

Il post, in cui la madre di Giulia Salemi ha lasciato intendere di non essere stata serena sull’Isola, ha scatenato la reazione dei fan. C’è chi ha commentato: “Cara Fariba, l’unica cosa che non devi perdere mai è la felicità, e tu te la meriti”, chi: “Sei stata L’unico motivo per cui ho guardato questo programma. Il resto era solo un contorno sgradevolissimo. Uscita tu per me il programma è finito in quell’istante. E non hai sbagliato proprio nulla”, e chi: “Sei stata unica nonostante tutti volessero abbatterti e rubarti il sorriso. Non perdere mai il sorriso nonostante le avversità è l’unico modo che ci rimane per risollevarci”.

Insomma non è stata un’esperienza facile per Fariba sull’Isola ma da casa è arrivata l’immagine di una donna sincera. A fianco ai suoi sostenitori c’è anche sua figlia Giulia che non ha mai smesso di supportarla. Infatti, Fariba Tehrani ha mostrato sui propri social una lettera scritta di pugno dalla Salemi, che ha ricevuto una volta tornata a casa.

L’ex naufraga ha commentato: “Grazie vita mia”, dimostrando a Giulia quanto le fosse grata per quel gesto di cui, forse, aveva davvero bisogno.