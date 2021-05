Francesco Monte si infuria con Giulia Salemi. La ragazza nel corso di quest’anno ha ricevuto un discreto successo grazie alla partecipazione al GF vip. L’influencer è spesso ospite di programmi televisivi e trasmissioni radiofoniche. Recentemente, Giulia è ospitata da Giada Di Miceli su radio radio, nel suo programma ‘Non succederà più’.

In quell’occasione, Giulia aveva espresso dei commenti molto pungenti sul conto del suo ex fidanzato Francesco Monte. I due, dopo la rottura, avevano tagliato tutti i ponti. In sostanza, tra Giulia e Francesco non era rimasto nessun tipo di rapporto. La diatriba ha avuto inizio quando sono state chieste delle informazioni in più sulla lite con Tommaso Zorzi allo stesso Monte.

Ovviamente, si parla delle incomprensioni nate nel corso dell’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini. Infatti, nel corso della sua permanenza nella casa più spiata di Cinecittà, Zorzi aveva più volte espresso aspre critiche nei confronti di Monte. La presentatrice, nel trattare questo argomento, ha fatto riferimento anche alla lite nata tra Giulia Salemi e Zorzi nel corso della stessa esperienza al GF vip.

A a quel punto, Francesco è apparso abbastanza infastidito, invitando la padrona di casa hanno rivelare i dettagli di quanto accaduto. Si tratta di una storia ormai ben nota. “Non serve mettere in mezzo altre persone” aveva detto Monte, aggiungendo: Quella con Tommaso Zorzi è una polemica alimentata dai media, di vero non c’è nulla. Ci siamo sentiti e ci siamo chiariti, non ci sono problemi tra di noi”.

Francesco sembra essere diventato particolarmente insofferente alle polemiche fomentate dai social ai contrasti non necessari: “Non faccio questo lavoro per i like, nel mondo dello spettacolo sono arrivato prima dell’avvento dei social. Chi mi vuole seguire deve seguirmi perché ha interesse per le cose che faccio non per la mia vita privata”. Insomma, una forte presa di posizione quella di Francesco, che si discosta da un modo di fare gossip tutto moderno.