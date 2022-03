Addio a Farrah Forke, è morta l’attrice conosciuta in particolar modo per aver interpretato il ruolo di una pilota di elicotteri, Alex Lambert, in un telefilm degli anni Novanta dal titolo Wings. Ma anche per aver partecipato alla serie tv “Lois & Clark“, dedicata al mito di Superman. La donna aveva 54 anni ed è morta dopo una lunga malattia lo scorso 25 febbraio 2022.

Secondo quanto confermato da un amico di famiglia, intervistato da diverse riviste di cronaca rosa americane come People, Variety e Deadline, Farrah Forke è morta nella sua casa in Texas, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia che non le ha dato scampo.

Steven Weber, che ha recitato con lei in Wings, conferma la notizia su Instagram, ricordandola con queste parole:

Farrah Forke è morta. Era altrettanto forte, divertente, bella e con i piedi per terra come il suo personaggio Alex in Wings.

Farrah Forke è morta a 54 anni: biografia dell’attrice

Farrah Rachel Forke era nata il 12 gennaio 1968, nella città di Corpus Christi, in Texas, negli Stati Uniti d’America. Da adolescente aveva frequentato a Dallas una scuola privata per sole ragazze: Lisa Loeb, famosa cantante americana, era una delle sue compagne di classe.

In seguito ha frequentato un anno alla Cullen Junior High di Corpus Christi: era anche cheerleader. Dopo il trasferimento in Indiana, ha trascorso un anno alla North Side Middle School. Ha iniziato a recitare in Texas in una versione del musical The Rocky Horror Show.

Il debutto sul grande schermo arriva dopo il trasferimento a New York, dove studia recitazione al Lee Strasberg Institute. Nel 1991 recita in Bain Twisters, mentre in seguito la vediamo in film come Disclosure, Control e in tanti film tv per la NBC, la CBS e la ABC.

Diventa famosa vestendo i panni di Alex Lambert per due stagioni nella sitcom della NBC Wings. In seguito la ricorderemo anche per il ruolo di Mayson Drake in Lois & Clark: il personaggio muore nell’esplosione di un’autobomba.

L’attrice ha poi anche doppiato personaggio Big Barda in due episodi di Batman Beyond e un episodio di Justice League Unlimited.