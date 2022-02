La ex gieffina sbugiarda Alex Belli e le parole dette sul suo conto in merito ad alcuni incontri lavorativi che avrebbero fatto scattare una forte ‘chimica’

Federica Calemme sbugiarda le ultime affermazioni di Alex Belli nei suoi confronti. L’attore ormai da diversi mesi sta cavalcando l’onda mediatica che lo vede protagonista sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello Vip.

Questa volta a smentire le parole dell’ex gieffino è proprio Federica, uscita dal reality alcune settimane fa. L’influencer ha partecipato a quest’ultima edizione ma non è mai riuscita a spiccare anche per la sua timidezza e il suo modo di fare. All’interno della casa si è legata sentimentalmente a Gianmaria Antinolfi con cui sta portando avanti una bellissima conoscenza.

Federica Ospite al programma Casa Chi, ha così deciso di svelare alcuni retroscena nei confronti di Alex Belli. La modella napoletana infatti, ha voluto replicare in maniera dura e pungente ad alcune dichiarazioni fatte sul suo conto dall’attore.

Ancora una volta l’ex gieffino prima di ritornare nella casa del Grande Fratello Vip ha svelato di aver scattato delle foto a Federica, affermando di essere rimasto ‘chimicamente’ colpito da lei. Parole che non la giovane ragazza non ha affetto apprezzato e a cui ha voluto rispondere in modo diretto.

Federica Calemme sbugiarda Alex Belli

La modella ospite a Casa Chi ha svelato la verità in merito alle parole affermate da Alex Belli sul suo conto. Ancora una volta l’attore ha fatto parlare di sé lanciando un nuovo gossip insieme all’ennesima donna della sua vita.

Federica Calemme arrabbiata e delusa delle sue dichiarazioni ha specificato: “Se sono mai stata la musa di Alex Belli? Ah, ecco, voglio chiarire questa cosa. Io ho sentito che dicono questa storia, che lui ha detto che aveva avuto delle foto mie in agenzia e che lui mi ha anche scartata. Non è vero!”.

“Perché non ho mai mandato foto ad Alex Belli. Anzi lui su Instagram mi segue, mi ha scritto più volte e ho le chat, dove si legge chiaramente che lui voleva incontrarmi per farmi delle foto a Milano ma non c’è mai stata l’occasione”.

“Lui voleva fotografarmi ma non ci è riuscito, mi ha scritto lui. Potevo essere la Soleil di Alex? Esatto e invece no, non mi ha colpito. Ha detto che mi ha fotografata, ma che non ho la scintilla? Non è vero nulla ragazzi, non c’è mai riuscito! Vi assicuro, magari sarà stata una sosia” afferma la ex gieffina.