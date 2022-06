Fiocco azzurro nel cast de Il Paradiso delle Signore. Due attori della fortunata serie tv targata Rai, che si sono conosciuti e innamorati proprio sul set, sono diventati genitori per la loro prima volta. Lo scorso 16 giugno è nato il piccolo Edoardo e Federica De Benedittis e Giulio Corso non potrebbero provare una gioia più grande di questa.

Un periodo particolarmente fortunato per il mondo dello spettacolo italiano. In questi giorni, infatti, sono diverse le coppie Vip che hanno accolto tra le braccia i loro neonati oppure che hanno annunciato una gravidanza.

Tra questi, quelli che hanno provocato più interesse, sono sicuramente Francesca Ferragni e il suo compagno Riccardo Nicoletti. La sorella e il cognato della celebre imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che sono diventati genitori del piccolo Edoardo.

Oppure Sfera Ebbasta e la sua bellissima compagna Angelina Lacour, che ieri hanno accolto in casa il piccolo Gabriel.

Qualche giorno prima, a venire al mondo era già toccato ad un altro “bimbo d’arte”.

L’annuncio è arrivato solo oggi, ma il piccolo Edoardo è nato lo scorso 16 giugno. Ad annunciare il suo arrivo ci ha pensato la neo mamma e attrice Federica De Benedittis.

L’attrice ha pubblicato una foto della manina del suo piccolo, aggiungendo una dolcissima dedica nella didascalia del post. Eccola di seguito:

Ebbene sì, è nato! Il 16 giugno è arrivato il nostro bambino e ormai lo sapete, non siamo tra i più celeri a condividere sui social il nostro privato. È impossibile descrivere con una foto il turbinio di emozioni che stiamo vivendo in questi giorni e l’ondata di amore così puro da cui siamo stati travolti, ma una cosa è certa: non abbiamo mai visto o fatto uno spettacolo più bello di lui, benvenuto nostro piccolo Edoardo.