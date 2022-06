Francesca Ferragni è diventata mamma, è nato il piccolo Edoardo. La sorella maggiore della famosissima influecer Chiara Ferragni e cognata del rapper Fedez, ha pubblicato la lieta notizia sul suo account social.

21/06/2022 – Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi ❤️.

È diventata mamma per la prima volta ed ha deciso di pubblicare le foto in ospedale, mentre stringe tra le braccia il suo bambino appena nato, con accanto il neo papà Riccardo Nicoletti, che sorride e la bacia per quella grandissima emozione che gli ha regalato.

Anche Chiara Ferragni ha condiviso le stesse foto sui suoi account, dando il benvenuto al suo bellissimo nipotino Edo.

Non si è fatta attendere nemmeno la reazione di Fedez, che nelle sue storie Instagram ha condiviso la foto della cognata:

Congratulazioni Patatoni, sono ufficialmente Zio!

Anche per la coppia più seguita del momento si tratta del primo nipotino.

La gravidanza di Francesca Ferragni

La notizia della gravidanza di Francesca Ferragni era arrivata lo scorso dicembre, quando la sorella dell’influencer aveva pubblicato una bellissima foto che ritraeva il futuro papà e futuro marito mentre le baciava il pancino: “Non solo panettoni”.

Poi, è arrivata la rivelazione del colore del fiocco, un bellissimo maschietto. Per mesi, i numerosi seguaci si sono domandati quale sarebbe stato il nome del futuro nascituro, finché zia Chiara non si è tradita e lo ha rivelato per sbaglio durante il baby shower organizzato per sua sorella.

La Ferragni ha fatto il suo discorso durante la diretta sui social, per augurare il meglio a Francesca e a suo cognato. Una gaffe che nessuno si aspettava: “Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato”. E sappiamo benissimo che sui social non sfugge niente, ma proprio niente!