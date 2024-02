Federica Nargi il post enigmatico fa preoccupare i fan: ho dato un taglio a tante cose

La bella Federica Nargi pubblica sui social un post decisamente enigmatico, in cui dice di aver dato un taglio a tante cose. Il riferimento, a quanto pare, non è solo al nuovo look...

La bella showgirl ci dà un taglio netto. Federica Nargi, in un post enigmatico apparso su Instagram, mostra il suo bellissimo nuovo taglio di capelli. Una sforbiciata dal parrucchiere per prepararsi alla nuova stagione calda. Ma dalle sue parole sibilline si potrebbe intendere che forse non ha solo dato un taglio alla sua chioma, ma a tante altre cose nella sua vita. Cosa vuole sottintendere con queste parole?

Fonte foto da Instagram di fede_nargi

Nella serata di mercoledì 21 febbraio 2024, la bella Federica Nargi aggiorna tutti i suoi follower sul suo nuovo look. La modella e showgirl italiana, infatti, deve essere appena uscita dal parrucchiere e ci tiene a mostrare il suo taglio di capelli.

La 34enne ha dato un taglio netto ai suoi capelli, che prima erano molto lunghi, optando per un caschetto sexy che esalta ancora di più la sua naturale bellezza. L’ex velina, oggi influencer e imprenditrice, ha deciso improvvisamente di cambiare stile. E ha fatto bene, le sta benissimo.

Se già sappiamo che questo taglio di capelli spopolerà in ogni salone di bellezza del bel paese, con tantissime ragazze e donne che chiederanno lo stesso stile (che pare essere una bella tendenza della prossima primavera), a far riflettere sono le parole che la compagna del calciatore Alessandro Matri scrive per accompagnare i due scatti pubblicati.

Parole sibilline, che lasciano intendere che, forse, non ha solo dato un taglio netto ai suoi capelli. Ma anche a qualcos’altro. D’altronde, quando le donne optano per un nuovo hairstyle, anche molto drastico, vuol dire che sono in un periodo della loro vita di grandi cambiamenti, che vogliono raccontare anche attraverso il cambio di look. Quali saranno i cambiamenti nella vita della 34enne che hanno avuto bisogno di un salto dal parrucchiere?

Fonte foto da Instagram di fede_nargi

Federica Nargi nel suo post fa riferimento solo al taglio di capelli o c’è dell’altro?

“In un momento di pura follia, o forse di pura chiarezza, ho deciso che era il momento di cambiare. Oggi è stato quel giorno“, queste le prime parole, a cui poi ne aggiunge altre: “Ho tagliato i capelli, ma in realtà ho tagliato molto di più“.

Cos’altro ha tagliato nella sua vita? I fan sono preoccupati della sua storia d’amore con Alessandro Matri che va avanti dal 2013: forse la coppia è scoppiata? Oppure Federica Nargi si riferisce al tradimento di un’amica con cui ha deciso di tagliare i ponti? Magari il cambiamento riguarda la sfera lavorativa… Tante le ipotesi, ma nessuna certezza. Ancora.