Federica Panicucci a Mattino 5 risponde alla frecciatina di Francesco Vecchi

A seguito della breve pausa per le vacanza natalizie, Federica Panicucci è tornata a fare compagnia a tutti i telespettatori italiani con il programma Mattino 5. Nel corso della puntata di ieri 10 gennaio 2023, la conduttrice si è resa protagonista di un piccolo scontro con il suo collega Francesco Vecchi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Mattino 5 è uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico italiano. Il format condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi va in onda ogni mattina dalle 8:40 alle 10:50. Chi lo segue, sa bene che tra i due conduttori c’è poca tolleranza. Tuttavia, sembra che nella puntata andata in onda martedì 10 gennaio 2023 la situazione sia peggiorata.

Il motivo della piccola discussione sarebbe la prolungata vacanza che la stessa Panicucci ha deciso di concedersi durante le due settimane di Natale. Si tratta di una decisione che avrebbe dato molto fastidio al suo collega il quale si è ritrovato a gestire da solo la conduzione del programma mattutino.

Tuttavia, la Panicucci si sarebbe presa una pausa da Mattino 5 a causa di impegni lavorati tra cui rientrano il Capodanno in Musica e il Concerto Della Pace. Al ritorno in studio, la donna si è mostrata dinanzi alle telecamere con un’aria rilassata, un dettaglio che non è passato in osservato al suo collega il quale ha commentato:

Che bella faccia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Vecchi (@francescovecchi_official)

Le parole di Federica Panicucci

Inutile dire che Federica non ha fatto attendere la sua risposta. Queste sono state le sue parole con cui ha replicato alla frecciatina:

Ma guarda che ho lavorato anche io, eh.

Un episodio che si è concluso in questo modo nello studio. Tuttavia, sembra che dietro le quinte la questione si sia prolungata per molto.