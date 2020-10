Come già sappiamo, Federica Panicucci conduce ormai da anni il talk show Mattino 5. La conduttrice di solito lascia, all’interno del programma, uno spazio dedicato al GF Vip. In questo trafiletto dedicato al reality, la Panicucci commenta in modo schietti, diretto e sincero le vicende della casa, anche a costo di andare controcorrente e attirarsi delle inimicizie.

Ma a Federica Panicucci questo non interessa. Come ha dimostrato nel corso degli anni, alla conduttrice non importa piacere a tutti, ma essere vera e dire ciò che pensa. Questo, spesso, è il suo punto di forza, e altrettanto spesso però è un arma a doppio taglio. Nelle ultime ore la Panicucci, come molti altri, ha commentato la frase detta da Mario Balotelli alla sua ex.

Al riguardo dice: “Frase da condannare in assoluto, terribile volgare”. Insomma, l’ennesima condanna verso la frase del calciatore per Dyanne Mello, da tutti considerata incredibilmente offensiva. Ovviamente Mario si è scusato, ma ha comunque voluto precisare che il rapporto molto stretto che ha con la Mello lo giustifica e gli consente commenti di quel genere.

Eppure la Mello non sembrava affatto indifferente, quando ha sentito tale frase, anzi. Federica Panicucci, come molti altri, ha preferito non ripetere le parole del calciatore, ma ha voluto ancora condannare quel gesto, dicendo che si tratta di una: “Frase da condannare in assoluto, terribile volgare”.

Ma non è finita qui. La presentatrice biasima anche il comportamento delle altre ospiti del gentil sesso all’interno della casa. Nessuna, infatti, ha preso le difese della ragazza, né tantomeno c’è stato nessun tipo di solidarietà femminile. Stranamente la Panicucci non si è espressa su Alfonso Signorini che non ha ripreso Mario e, anzi, ha anche commentato quella pessima frase sorridendo.

Federica, nel commentare il comportamento delle altre donne della casa, dice: “Mi aspettavo un alzata di scudi all’interno della casa. Soprattutto le donne potevano intervenire”. L’unica a commentare la vicenda, e solo dopo 48 ore, è stata Guenda Goria, su cui Federica ha detto: “Mi piace molto”.