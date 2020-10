Anche oggi, la casa del GF Vip è stata scossa da una lite. Non ci si annoia mai nella villa di Cinecittà. Stavolta lo scontro è partito da Enock, che in precedenza aveva già dato prova del suo temperamento. Enock Barwuah aveva già avuto vari diverbi sia con Tommaso Zorzi che con Myriam Catania.

Ieri sera ha perso le staffe con Guenda Goria. Nella casa del GF Vip era l’ora di cena, e, durante il pasto, la figlia di Maria Teresa Ruta ha citato Mario Balotelli, in una delle due battutacce, commentandola:

“Sto dicendo che passano delle frasi pesanti come se niente fosse. Io ho trovato quella frase molto pesante. Io ho fatto finta di non sentirla“.

Questo il commento della Goria al riguardo. A sentire queste parole Enock ha smesso di mangiare e si è alzato dalla tavola. Subito dopo, il calciatore ha staccato il suo microfono. Non ha tardato ad arrivare il commento della contessa.

Patrizia De Blanck, dall’alto della sua delicatezza, manda a quel paese la Goria: “Perché dirlo adesso ad Enock? Perché devi farlo arrabbiare? Chi se ne f*tte. Lui ha ragione. Cosa c’entra Enock? Mi fai inca**re, ma vai a fare in c**o. Adesso io vado da Enock”.

Dopo qualche minuto Enock è rientrato in cucina, iniziando ad attaccare la Guenda. Le parole del calciatore, palesemente arrabbiato, sono state abbastanza inequivocabili:

“Smettila proprio, ma chi cavolo ti credi di essere? Cosa vuoi tirare fuori? Cosa vuoi che ti dica? L’ho detto io per caso? La persona si è scusata o no? Ma stiamo scherzando? Oh, scherzi vero? Ok che è un gioco ma a tutto c’è un limite“.