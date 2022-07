Federica Panicucci e Marco Bacini in crisi? La conduttrice rompe il silenzio e svela la verità

Federica Panicucci e Marco Bacini sono in crisi? In questi ultimi giorni sta diventando sempre più insistente il gossip secondo cui la conduttrice di Mattino 5 e il suo compagno starebbero vivevo un periodo di crisi. Dopo le voci in circolazione Federica Panicucci ha deciso di rompere il silenzio e svelare tutta la verità.

Sono molti gli indizi che farebbero pensare ad una crisi tra Federica Panicucci e Marco Bacini. Il popolo del web, infatti, non ha potuto fare a meno di notare che in questi giorni l’imprenditore è stato assente in molte delle attività social della conduttrice di Mattino 5.

Dopo l’insistente gossip sulla possibile fine della relazione con l’imprenditore, Federica Panicucci ha deciso di rompere il silenzio e svelare finalmente tutta la verità. In queste ultime ore, dunque, la conduttrice ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che la ritrae insieme al suo compagno. Queste sono state le parole che la Panicucci ha utilizzato per smentire il gossip in circolazione:

Non posso farvi vedere come sono vestita, non posso farvi vedere la scena, però posso farvi vedere che non sono sola perché con me c’è Marco.

Non c’è nulla di cui preoccuparsi, dunque. L’amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini procede a gonfie vele.

Federica Panicucci criticata sui social: la reazione della conduttrice

Tutti coloro che la seguono sanno che Federica Panicucci ama condividere sui social momenti non solo della sua vita lavorativa ma anche privata. In seguito alla pubblicazione di uno scatto che la immortala a bordo di una piscina con un bellissimo bikini blu, la conduttrice è stata fortemente criticata da alcuni suoi followers.

Sono stati molti, infatti, coloro che hanno rivolto parole poco carine alla conduttrice. La donna, però, non si è lasciata intimidire ed ha deciso di rispondere alle critiche con il silenzio, ignorando completamente i pensieri negativi di alcuni suoi followers.