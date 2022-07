Federica Panicucci alle Maldive con Marco Bacini: ecco il prezzo da capogiro del resort di lusso

L’estate è ormai arrivata e con essa la chiusura dei principali programmi televisivi. In occasione di ciò molti personaggi dello spettacolo hanno deciso di concedersi il meritato riposo. Tra i tanti c’è anche Federica Panicucci che è sbarcata alle Maldive insieme al compagno Marco Bacini e ai suoi due figli.

In attesa di tornare al timone di Mattino 5 insieme al collega di sempre Francesco Vecchi, Federica Panicucci è volata alle Maldive per trascorrere una vacanza all’insegna del relax. Durante il suo soggiorno in questo paradiso, tutti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

In questi giorni la padrona di casa di Mattino 5 sta soggiornando in un magnifico resort di lusso alle Maldive. Si tratta di un resort a 5 stelle deluxe, il cui nome è l’Emerald Maldives Resort & Spa. Il prezzo per soggiornare qui? Tenetevi pronti perché è davvero da capogiro.

Si tratta di un insieme di ville poste a nord delle Maldive, in un’isola privata di circa 20 ettari e circondata da 100 ettari di laguna cristallina. L’alloggio in cui risiede Federica Panicucci e la sua famiglia è dotato di ogni confort ed ha un valori da capogiro. Pare infatti che il resort in cui sta alloggiando la conduttrice abbia un valore di più di 10 mila euro per sei notti.

Sono molte le attrazioni che si possono trovare all’interno di questo resort di lusso. L’hotel, infatti, è dotato di palestra, club per bambini, spa e centro per immersioni. Una delle cose più belle è senza ombra di dubbio la colazione.

Come anche testimoniato dalla Panicucci, il pasto più importante delle nostre giornate qui è servito su una barca galleggiante direttamente nella piscina privata. Insomma, una vacanza indimenticabile per Federica Panicucci. La conduttrice immortala sulla sua pagina Instagram tutti i momenti suoi, mostrandosi raggiante, in forma e con un fisico da urlo che farebbe invidia a chiunque.