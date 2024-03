Federica Panicucci pronta ad una clamorosa svolta lavorativa: la decisione di Pier Silvio Berlusconi lascia senza parole

Questo è senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino 5 si prepara infatti ad una clamorosa svolta lavorativa. Stando a quanto circola sul web in queste ultime ore, infatti, Federica Panicucci si prepara alla conduzione di un nuovo programma: scopriamo insieme di cosa si tratta.

In queste ultime ore Federica Panicucci sta facendo molto parlare di sé. Come già anticipato, la conduttrice di Mattino 5 si prepara ad una clamorosa svolta dopo la decisione di Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato Mediaset ha infatti deciso di affidarle la conduzione di un secondo programma: scopriamo insieme qual è.

Federica Panicucci pronta alla doppia conduzione: ecco il nuovo programma in cui la vedremo

La padrona di casa di Mattino 5 si prepara alla conduzione di un nuovo programma. Pare infatti che Federica Panicucci, dopo aver terminato la diretta su Canale5, si sposterà in un altro studio dove andrà in onda su Rete4 per continuare con i racconti di attualità iniziati con Mattino 5.

La Panicucci, dunque, sarà la protagonista di un nuovo programma che andrà in onda su Rete4 e che avrà la durata di circa un’ora. Questo nuovo format dovrebbe infatti terminare intorno alle ore 12, poco prima l’inizio del TG4. Anche in questa nuova avventura pare che la conduttrice non sia da sola.

Federica verrà infatti affiancata da Roberto Poletti, un volto molto conosciuto a Mediaset per via della sua partecipazione come opinionista in molte trasmissioni televisive; lo vediamo infatti ospite fisso di È di nuovo carta bianca e Prima di domani, condotti entrambi da Bianca Berlinguer. Ricordiamo che Roberto Poletti è anche un volto noto della Rai, dal momento che è stato conduttore di Uno Mattina, oltre che essere uno degli inviati di Alberto Matano a La Vita in Diretta.