Federica Panicucci a Dubai: la vacanza da sogno con Marco Bacini fa sognare

Nel corso delle ultime ore Federica Panicucci è volata a Dubai per trascorrere un weekend d’amore insieme al suo compagno Marco Bacini. La celebre conduttrice si è mostrata in bikini con il suo fisico statuario e perfetto. Scopriamo insieme tutti i dettagli della sua vacanza da sogno.

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone conosce Federica Panicucci per essere una tra le conduttrici più amate e chiacchierate nel mondo della televisione italiana. Di recente la donna ha deciso di scappare dal maltempo a Milano e si è rifugiata a Dubai, in compagnia di Marco Bacini.

La presentatrice di Mattino Cinque si sta godendo tutto il sole di Dubai mostrandosi con un bikini impeccabile che risalta le forme perfette del suo fisico. Tuttavia, non ha dimenticato i suoi follower. Infatti ha condiviso ogni momento con i suoi seguaci attraverso una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

Federica trascorre i pomeriggi a bordo delle piscine in bikini mentre, durante la sera, si reca nei ristoranti più esclusivi per cene glamour. Inutile dire che la donna cura i suoi look in ogni minimo dettaglio. Infatti, la sera ha indossato un vestito con paillettes per una cena romantica con il suo compagno.

Federica Panicucci: la storia d’amore con Marco Bacini

La storia d’amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini procede a gonfie vele. I due stanno insieme da ormai sette anni e tutti si chiedono se compieranno il passo significativo, ovvero pronunciare il fatidico così dinanzi all’altare. In merito al matrimonio, la stessa conduttrice ha rilasciato qualche dichiarazione. Queste sono state le sue parole in occasione di un’intervista a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin: