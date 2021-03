Federica Panicucci senza mezzi termini su Ilary Blasi: “E’ stata…”

Federica Panicucci è da anni al timone di Mattino 5. La sua conduzione è sempre frizzante, senza peli sulla lingua. Durante la trasmissione si trattano vari argomenti, ma quando sono in onda i reality, ecco che durante la mattinata Federica ritaglia uno spazio per parlare di cosa accade o nella casa del Grande Fratello, o come ora all’Isola dei Famosi.

Così anche in questi giorni Federica Panicucci sta commentando in studio con vari ospiti le avventure dei naufraghi in Honduras. Martedì ha commentato la puntata andata in onda la sera prima che ha visto l’eliminazione del modello Akash Kumar. La Panicucci ha voluto soffermarsi sul carattere di Ilary Blasi che ha reagito con fermezza al rifiuto di Akash di restare a Parasite Island.

Il modello è stato eliminato al televoto con Angela Melillo poi, quando gli è stata data un’altra possibilità di rimanere cambiando isola ha rifiutato, ed è stato trattato con molta durezza da Ilary Blasi che gli ha detto che se non voleva portare avanti il gioco fin quando gli era possibile avrebbe potuto non presentarsi proprio e dare la possibilità di partecipare a qualcun altro che aveva voglia, più di lui, di mettersi in gioco e arrivare fino in fondo.

Federica Panicucci ha commentato l’atteggiamento di Akash all’Isola dei Famosi

Federica Panicucci ha parlato con i suoi ospiti di quanto era accaduto e ha commentato il modo di fare, severo e duro di Ilary Blasi e ha detto che “è stata lapidaria” e poi ha anche aggiunto sostenendo l’atteggiamento: “l’Isola era una chance lavorativa, si scelgono personaggi piuttosto che altri e francamente un po’ dispiace”.

Anche un’altra opinionista ha preso la parola, Arianna David, che a sostegno della Panicucci, ha detto: “Belli come lui ce ne sono tanti, ho visto un’arroganza estrema, non si può partire per un reality in questo modo”.