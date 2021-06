Federica Panicucci è finalmente pronta per compiere il grande passo. La celebre conduttrice si sposerà presto con Marco Bacini, l’uomo grazie al quale è tornata a sorridere. Dopo ben cinque anni di fidanzamento, la donna non ha più dubbi e non tra molto i due convoleranno a nozze.

Federica Panicucci e Marco Bacini stanno finalmente per sposarsi. La proposta di matrimonio da parte dell’uomo alla sua compagna era già arrivata da un po’ di tempo. Tuttavia, il Coronavirus ha stravolto i loro piani e per questo motivo i due sono stati costretti ad attendere. Adesso nulla sembra più fermare la coppia che sta per pronunciare il fatidico sì.

Federica Panicucci e Marco Bacini appaiono più innamorati che mai e dopo tanta attesa adesso entrambi sono pronti per compiere il passo verso il matrimonio. Senza alcuna ombra di dubbio, le complicazioni che ha portato il Covid sulle loro nozze hanno reso più forte la coppia.

Marco Bacini corteggia la sua compagna in ogni modo. Lui è sempre presente per lei, ogni giorno ed in qualsiasi modo. Dunque Federica Panicucci non ha più alcun dubbio: è lui l’uomo con cui vorrà passare il resto della sua vita. Attualmente i diretti interessati non danno alcuna informazione circa il loro matrimonio ma è la rivista “Nuovo TV” a svelare qualche dettaglio in più.

La rivista in questione ha anticipato che la location del matrimonio sarà Forte Dei Marmi. Al momento sappiamo solo questo sul grande evento ma aspettiamo qualche dichiarazione in più dalla stessa Federica Panicucci. Tuttavia, il matrimonio dovrebbe esserci proprio quest’estate, nel corso delle prossime settimane.

Per il momento ci lasciamo andare all’immaginazione. Come sarà il vestito da sposa della Panicucci? E la luna di miele? Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprirlo. Nel frattempo, Federica Panicucci appare abbracciata sui social insieme al suo compagno. Queste le sue parole: