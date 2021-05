Damiano Carrara, salta il matrimonio con la fidanzata

Niente più nozze, almeno per il momento, per il pasticcere più desiderato d’Italia, Damiano Carrara, e la sua dolce metà Chiara. Dopo l’annuncio dei fiori d’arancio da parte della coppia, ora sembra che il matrimonio sia stato posticipato per un incidente domestico subìto dalla compagna del pasticcere. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

A lanciare lo scoop è Santo Pirrotta a Ogni Mattina. Il giornalista, infatti, dopo aver lanciato la notizia dello slittamento delle nozze tra il pasticcere e la sua fidanzata, ne ha elencato anche i motivi. Sembra che un incidente domestico subìto da Chiara sia stata la causa del rinvio delle nozze.

La caduta di Chiara ha provocato alla compagna del pasticcere una frattura alla vertebra e ciò ha sconvolto completando i piani della coppia. Queste sono state le parole del giornalista nel programma condotto da Adriana Volpe:

Le fan però a quanto pare l’hanno gufata. Perché questo matrimonio salta o almeno slitta. La fidanzata Chiara è appena stata vittima di un incidente domestico. È caduta dal letto è si è fratturata una vertebra. Di fatto lei ha bisogno di riposo e hanno comunicato a tutti gli invitati che per il momento il matrimonio è stato rimandato.

Le nozze tra Damiano Carrara e Chiara ci saranno

Dopo il lancio dello scoop, però, il noto giornalista ha voluto precisare come le nozze si faranno. Infatti, i fiori d’arancio, a causa dell’incidente di Chiara, sono state rimandate a data da destinarsi ma non sono state assolutamente cancellate. La coppia, infatti, ha voluto rimandare il lieto evento in modo che la fidanzata di Damiano possa guarire e stare bene.

Anche la conduttrice del programma, Adriana Volpe, ha provato a tranquillizzare i fan affermando che la coppia convolerà a nozze non appena Chiara sarà guarita. L’annuncio dello scoop si è concluso con gli auguri di pronta guarigione a Chiara per questa brutta disavventura che ha subìto.