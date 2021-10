Federica Panicucci è stata tra gli ospiti di questo fine settimana di Verissimo. La donna, ha parlato a lungo con Silvia Toffanin ripercorrendo anche i suoi amori passati. La presentatrice ora è legata con Marco Bacini e presto probabilmente, convoleranno a nozze.

La conduttrice prima è stata legata sentimentalmente a Mario Fargetta, con l’uomo è stata più di vent’anni ed è il padre dei suoi due figli: Sofia di 16 anni e Mattia di 14 anni.

Sono stata vent’anni con Mario Fargetta, anche se le nostre vite si sono separate i nostri rapporti sono tutt’ora buoni. Ci siamo separati da persone mature. Abbiamo sempre avuto buoni rapporti e mai momenti critici. Non abbiamo paletti su weekend, vacanze eccetera. I nostri figli decidono in totale libertà in modo spontaneo chi vedere. Se farsi un week end con me, o col padre.