Sono passati ormai più di dieci giorni da quando la campionessa di nuoto, Federica Pellegrini ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus. Dolore alle ossa, difficoltà a respire e un forte mal di gola. Questi i sintomi che l’avevano costretta ad interrompere le sessioni di allenamento e a sottoporsi al tampone, che poi ha avuto un riscontro positivo, appunto.

Credit: Federica Pellegrini – Instagram

Da quel giorno, ogni mattina, Federica ha aggiornato quotidianamente i suoi follower, pubblicando dei video sul suo profilo Instagram. Dal primo video di questo ‘diario di quarantena‘ in cui si mostrava davvero distrutta dalla notizia della positività appena ricevuta, i tifosi hanno potuto vedere la loro beniamina migliorare pian piano, sia sotto il punto di vista fisico che morale.

A preoccuparla, inoltre, è arrivata la positività al Covid anche di sua mamma, che si trovava in casa sua proprio in quei giorni. Nonostante le due avessero provato a rispettare le distanze, il virus ha colpito anche lei.

Oggi, Federica Pellegrini non ha più alcun sintomo. Il gusto e l’olfatto stanno pian piano tornando e le sue condizioni generali sono piuttosto buone. Tuttavia, il tampone che la campionessa olimpica ha effettuato ieri, ha riscontrato ancora una leggera positività.

La notizia ha di nuovo fatto crollare Federica che ha ammesso di accusare molto la frustrazione di dover restare ancora chiusa in casa per chissà quanto altro tempo.

Federica Pellegrini e il nuoto

Credit: Federica Pellegrini – Instagram

Nella diretta pubblicata ieri sul suo profilo Instagram, Federica Pellegrini si è mostrata dispiaciuta e preoccupata. Soprattutto per il discorso relativo alla sua professione, quella dell’atleta.

Credit: Federica Pellegrini – Instagram

Prima di contrarre il Covid, Federica si stava preparando per partecipare alla ISL di Budapest, impegno che, chiaramente, ha dovuto saltare.

Dopo 10 giorni di stop, più chissà quanti altri ne passeranno prima che il tampone risulti di nuovo negativo, risorgono i dubbi nella nuotatrice legati al discorso di tornare in vasca.

Credit: alessandro indelicato – Yotube

Domani Federica farà un nuovo tampone. In caso di esito negativo, dovrà sottoporsi a degli esami strumentali su cuore e polmoni, per verificare che la malattia non abbia lasciato strascichi sul suo corpo. Solo in caso di esito negativo anche a questi esami potrà tornare ad allenarsi. E con le olimpiadi che, teoricamente, sono alle porte, è un discorso che preme molto sulla campionessa italiana.