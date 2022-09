Federica Pellegrini sta per laurearsi: un sogno diventato realtà

Dopo il matrimonio con Matteo Giunta, la campionessa olimpica sta per raggiungere un altro importante traguardo

Questo è senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Federica Pellegrini. A un mese dalla celebrazione delle nozze con Matteo Giunta, la campionessa olimpica sta per raggiungere un altro importante traguardo. Scopriamo insieme di cosa si tratta: ecco tutti i dettagli.

Dopo il matrimonio, Federica Pellegrini sta per realizzare un altro importante sogno. La campionessa olimpica sta per finire gli studi e laurearsi. Stando alle ultime indiscrezioni, pare infatti che il prossimo 29 settembre la campionessa riceverà una laurea ad honoris presso l’Università San Raffaele di Roma. Pare si tratti di una cerimonia molto importante a cui parteciperà anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò.

Di grande interesse da parte dei suoi fan è senza ombra di dubbio il titolo della tesi che la campionessa dovrà discutere. In base a quanto trapelato sul web, questo è l’argomento che Federica Pellegrini discuterà il giorno della sua laurea:

La donna e la performance sportiva: come il ciclo mestruale può influenzarne la prestazione.

Nel corso degli ultimi giorni la campionessa olimpica ha svelato tutti i dettagli del suo lavoro, affermando di aver studiato sodo e di aver lavorato alla sua tesi affiancata da una specialista. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Non si studia a livello sportivo, effetti collaterali e conseguenze. Io l’ho fatto con la psicologa Bruna Rossi, abbiamo cercato di regolarizzare e di calcolare il ciclo. Prendo la pillola. Ma se parlo di queste cose rientro nel genere piccola donna alle prese con problemi suoi, poco interessanti. Il ciclo non va d’accordo con il mito.

Dunque Federica Pellegrini si prepara a raggiungere un nuovo ed importante traguardo. Non ci resta che aspettare il prossimo 29 settembre, giorno in cui la campionessa olimpica discuterà la sua tesi parlando di un argomento che nel mondo dello sport si presenta senza ombra di dubbio come un vero e proprio tabù.