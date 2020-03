Federica Sciarelli in quarantena dopo “Chi l’ha visto”: rompe il silenzio sui social

Federica Sciarelli, l’amatissima e famosissima conduttrice di “Chi l’ha visto” ha confermato in prima persona di essere in quarantena. La conduttrice ha rotto il silenzio sui social spiegando come stanno le cose, ha specificato anche quando terminerà il suo isolamento

“Grazie a tutte e tutti per il vostro affetto. A “Chi l’ha visto?” stiamo tutti bene e solo in pochi devono rimanere in quarantena. La redazione è sempre al lavoro, e anche noi lavoriamo da casa. La quarantena, come sapete, consiste in 14 giorni di isolamento, finirà il 25.

Ci tenete compagnia voi, ma anche la nostra amica Giovanna Botteri che controlla la mia temperatura da lontano. Mi obbliga a scriverle tutti i giorni il risultato del mio termometro. È diventata per me come il capocaseggiato della Repubblica Popolare Cinese che verifica mattina e sera la temperatura dei suoi inquilini! Vi abbraccio. Forte forte. Federica”

Qualche giorno fa era stato anticipato che il programma sarebbe potuto essere sospeso proprio perché Chi l’ha visto aveva ospitato il Viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri, positivo poi al Coronavirus

Ora la RAI conferma le decisione, una misura precauzionale dovuta per cercare di rispettare le regole previste dagli ultimi decreti varati dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il programma quindi dovrebbe tornare in onda dal 26 marzo

“Ospite positivo al Coronavirus: Chi l’ha visto salterà solo una puntata. Rispettando la quarantena, il programma sarà pronto a tornare in onda su Rai3 da giovedì 26 marzo. Federica Sciarelli e la redazione con sito e social garantiranno aiuto ai familiari delle persone scomparse”.

Un episodio simile è giù accaduto con il programma di Bruno Vespa, Porta a Porta. Il conduttore aveva infatti ospitato Nicola Zingaretti, scoperto poi essere positivo anche lui al COVID-19. Tanti cambiamenti in televisione, tante sospensioni e tanti palinsesti modificati. Ci auguriamo che presto tutto possa tornare alla normalità