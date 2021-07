Anno d’oro per Federico Bernardeschi, il calciatore dopo aver vinto gli Europei di calcio 2021, ha anche portato all’altare quella che ora è sua moglie, Veronica Ciardi. A un paio di giorni dalla vittoria, infatti, i due si sono giurati amore eterno.

In quell’occasione hanno anche fatto sapere di avere due figlie, seppur qualche paparazzo aveva già svelato il segreto della coppia che mantiene sempre una gran riservatezza, i due hanno voluto presentare le bimbe agli invitati.

A pochi giorni dalle nozze Federico Bernardeschi ha fatto sapere che la famiglia si allargherà ancora. Proprio alla rivista diretta da Alfonso Signorni, Chi, i due hanno rilasciato un’intervista annunciando anche che la famiglia si allargherà.

Cosa vogliamo trasmettere alle nostre piccole? Insegneremo loro che bisogna salutare il sole, che la vita, oggi, con tutte le difficoltà che ognuno di noi sta vivendo, è un dono prezioso, che bisogna vivere sempre nella verità. E a “Chi” annunciamo che… la famiglia si allargherà ancora.

Non è chiaro se la donna è di nuovo incinta o i progetti per il futuro siano già costruiti. Nel frattempo, a svelare come si sono conosciuti e come si sono innamorati è stata la neo sposa. Veronica Ciardi ha raccontato che tra i due è stato un colpo di fulmine essenzialmente frutto di un destino comune:

“Uscivamo entrambi da due storie “tossiche”: ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello. C’è voluto molto tempo, ma eccoci qui“.