Fiori d’arancio per Federico Bernardeschi, dopo l’Europeo arrivano le nozze: le foto

L’Italia è sul tetto d’Europa grazie alla vittoria della nostra Nazionale a Wembley contro l’Inghilterra. Gli azzurri sono rientrati in Italia dove hanno continuato i festeggiamenti con i tifosi. Per alcuni di loro, però, la festa non è ancora finita. Federico Bernardeschi, infatti, dopo la vittoria dell’Europeo si prepara a festeggiare i fiori d’arancio e a pronunciare il fatidico sì.

Dopo la vittoria dell’Europeo 2020, un’altra grande festa attende di essere celebrata. Stiamo parlando del matrimonio tra Federico Bernardeschi e la sua compagna Veronica Ciardi, madre della primogenita del calciatore, Deva. I fiori d’arancio sono stati fissati proprio oggi a Carrara, città di origine del calciatore.

Federico Bernardeschi pronuncerà il fatidico sì nel duomo di Carrara. Dopo la cerimonia, le nozze verranno celebrate nello stabilimento balneare di proprietà del calciatore. Tra gli invitati ci saranno anche alcuni azzurri campioni d’Europa. Ricordiamo che il noto calciatore, che lo scorso febbraio ha compiuto 27 anni, è papà di una bambina di due anni, Deva.

Fiori d’arancio per Federico Bernardeschi: l’amore con Veronica Ciardi

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono conosciuti nel lontano 2016 a Formentera. Il loro rapporto è stato solido fino al 2019, anno in cui tra i due c’è stata una breve separazione. Dopo questa pausa, però, la coppia è tornata più innamorata che mai.

L’amore tra Federico e Veronica è stato coronato dalla nascita di Deva, la primogenita della coppia che ora ha due anni. Dopo la nascita della piccola i due hanno pensato di rendere ancora più solido il loro rapporto convolando a nozze.

Forse non tutti sanno che Veronica Ciardi ha partecipato alla decima edizione del Grande Fratello. In seguito è stata anche un’inviata nel programma di Barbara D’Urso Pomeriggio 5. Sui social non compaiono molte foto insieme ma sono numerosi gli scatti in cui l’azzurro compare insieme alla sua bimba, per la quale prova un amore immenso.