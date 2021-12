A Ballando Con Le Stelle Federico Fashion Style ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte di sua moglie Letizia e sua figlia Sophie. Le due donne del parrucchiere hanno raggiunto quest’ultimo nel noto talent show per lasciarsi andare ad un emozionante ballo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ballando Con Le Stelle non smette mai di far emozionare tutti i suoi telespettatori. Tra i protagonisti del celebre programma in onda su Rai 1 c’è Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Di recente il parrucchiere dei vip ha ricevuto una sorpresa da parte di sua figlia e sua moglie per l’ultima manche prima della finalissima.

Sorpresa per Federico Lauri a Ballando Con Le Stelle. La moglie e la figlia del celebre haistylist romano lo hanno raggiunto nello studio del noto talent show per l’ultima manche prima della finalissima.

I concorrenti avevano l’occasione di godersi un ballo intenso con una persona importante della loro vita senza essere giudicati. Infatti, dopo l’emozionante esibizione, nessun voto e nessuna paletta da parte della giuria. Il parrucchiere prima si è lasciato andare ad una salsa con sua moglie e dopo ha ballato con sua figlia Sophie.

Federico Fashion Style: la storia d’amore con Letizia

Federico Lauri e sua moglie Letizia hanno una lunga storia d’amore che risale alla loro adolescenza. Infatti, i due si sono conosciuti tanti anni fa e da quel momento non si sono più lasciati. Queste le parole di Letizia nel video di presentazione:

Quando ci siamo conosciuti, ci stavamo persino antipatici, poi ci siamo baciati ad una festa.

Dopo tanti anni di fidanzamento, poi è arrivato finalmente il matrimonio e il desiderio della piccola Sophie. Queste le dichiarazioni della donna: