Federico Fashion Style accusa Letizia Porcu: “Ha tolto ogni certezza a Sophie”

Nonostante siano trascorse alcune settimane dallo scandalo della separazione con Letizia Porcu, Federico Fashion Style continua a scagliare duri attacchi contro la sua ex moglie. Questa volta, il parrucchiere dei vip si è lasciato andare ad un altro sfogo per via della lontananza di sua figlia Sophie. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

La lunga faida tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu sembra non volersi fermare. Dopo aver fatto coming out in occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo, il noto parrucchiere continua a lanciare frecciatine alla sua ex moglie Letizia Porcu con la quale ha avuto una storia d’amore durata ben 17 anni.

La separazione tra la donna e il parrucchiere dei vip non è stata facile. Non a caso, il coming out di Federico Lauri è arrivato proprio in questo momento particolare della sua vita. Infatti, il diretto interessato ha rivelato di essere gay per evitare che la figlia sapesse la verità da altre persone.

Intervistato dal settimanale “Nuovo”, l’hairstylist ha spiegato di star soffrendo molto la mancanza di Sophie la quale è attualmente con la mamma Letizia Porcu in un’altra abitazione:

Letizia ha portato via tutti i vestiti di nostra figlia. Le ha tolto ogni certezza, per lei è stato un trauma. Non ho nemmeno più le mutandine da cambiarle. Avrei voluto che trovassimo un accordo pacifico, ma così non è stato. Letizia vuole andare in tribunale.

Invece, per quanto riguarda la vita sentimentale dell’ex compagna, Federico ha affermato di essere felice per lei e per la sua nuova storia d’amore nata da poco con Vincent Arena. Al contrario, attualmente Federico è single perché il suo unico amore è sua figlia Sophie.