Federico Fashion Style multato: ecco che cosa ha combinato

Come riporta La Nuova Sardegna, nella tarda mattinata di giovedì 25 marzo 2021, la polizia municipale di Sassari ha multato il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style e il gestore del salone che ospitava il suo tour. Rispetto a quanto previsto, c’era un numero eccessivo di persone: sei, tre parrucchieri più tre clienti in attesa.

Per la sua attività il parrucchiere dei vip è da tempo al centro delle polemiche. Qualche giorno fa la sua auto è stata danneggiata, dopo il notevole clamore suscitato per aver preso parte a Live – Non è la d’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso su Canale 5.

Mentre riportiamo l’accaduto, Federico Fashion Style non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito. Tuttavia, giovedì mattina ha condiviso su Instagram foto e video del salone di Sassari presso cui si trovava. Sul suo profilo ha spiegato che le immagini condivise parlano da sole: sin dal primo giorno i saloni che lo hanno accolto sono stati pieni, con appuntamenti sold-out ad ogni tappa.

Titolari e clienti, che non ringrazierà mai abbastanza, gli hanno riservato ospitalità, felici ed entusiasti del progetto in corso. Nato poiché il lavoro per lui non si ferma e non si deve fermare mai. Lavoro che, ci tiene a sottolinearlo, non lo ha sottratto ad alcuno. Anzi, si è trattato di proficue ed emozionanti collaborazioni.

Federico Fashion Style si è recato in Sardegna per offrire una dimostrazione del suo operato anche al di fuori dei rispettivi saloni. Ma è soprattutto un modo per dare l’opportunità a chiunque di provare un’esperienza differente e, se lo augura, unica.

Dunque invidia, cattiveria e parole dette gratuitamente non gli interessano. Importa davvero che i sardi e la Sardegna gli abbiano dato un caloroso benvenuto, a braccia aperte. “Siamo full” e “un successo”, ha ripetuto: probabilmente troppo per la pulizia municipale.