Momento non facile per il famoso hair stylist. Prima la separazione dalla moglie, ora un video che lo inchioderebbe in un mercato di merce fasulla.

Federico Fashion Style è uno dei più famosi hair stylist italiani ed una vera star sul web. I suoi saloni ubicati nelle più importanti città italiane fanno il pienone ogni giorno da parte di una clientela eterogenea.

Nell’ultimo periodo Federico sta attraversando un periodo non facile dopo la separazione dalla moglie e il conseguente allontanamento anche dalla figlia che non vede più molto spesso.

Accanto a queste problematiche nelle ultime ore si è acceso un polverone a causa di un video pubblicato sui social che immortalerebbe Federico in Turchia fare compere in un famoso mercato dove di solito di acquista merce contraffatta.

A svelare il tutto un’utente di Tik Tok in vacanza a Istanbul che ha beccato Federico al mercato della città e lo ha immortalato in un video diventato virale in poche ore. “Guardate chi abbiamo incontrato a Istanbul nel grande bazar, Federico, che compra fasullo! Eccolo guardate è proprio lui” – la didascalia delle immagini.

Non è chiaro se Federico abbia acquistato o meno merce fasulla, forse la signora ha fatto quel video proprio perché in quel mercato c’è molta usanza di fare questo tipo di acquisti.

Al momento il famoso hair stylist non ha commentato anche se in effetti si trova in Turchia ufficialmente per un viaggio di lavoro come documentato su Instagram. Federico infatti ha registrato dei video mentre mostra ai suoi follower migliaia di capelli veri da poter applicare come extension.

Qualche giorno fa si è recato dai Carabinieri a denunciare l’ormai ex moglie che il giorno dell’Epifania non gli ha affidato la figlia come da accordi precedenti.

“Io non mollo. Nessuno può allontanarmi da te, tu sei la mia vita, il mio respiro, la mia gioia, la mia forza, il mio presente, il mio futuro! A te che mi guardi, cerca di avere un cuore e pensa che tutto il male che fai non lo fai a me ma a una piccola anima innocente” – ha scritto su Instagram.