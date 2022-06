Federico Fashion Style criticato per il suo look: la sua risposta è da oscar

Federico Fashion Style quanto a moda e stile non bada a farsi problemi. Il famoso hair stylist dei vip veste sempre in modo molto appariscente e non è raro trovare haters che lo criticano.

Un po’ come è avvenuto qualche giorno fa quando sotto ad una foto postata da Federico si è scatenato il putiferio con diversi commenti critici nei confronti del look indossato.

Federico ha sfoggiato un total look Gucci con pantaloncino corto, calzino fino al polpaccio e dei sandali. E a quanto pare non è piaciuto a diverse persone.

“Mi può stare anche simpatico però il passo al ridicolo è breve…va bene che l’abito non fa il monaco però c’è un limite a tutto…per me è ridicolo”, “Sembri Pinocchio”, “Mamma mia…non si può guardare. Coatto”. Questi sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto alla foto e che Federico ha deciso di rendere pubblici.

Lo stilista non è rimasto indifferente alle parole ed ha voluto rispondere a modo a suoi haters.

“Ho letto dei commenti e voglio farvi vedere quanto la gente sia defic**nte. Ok, siamo sui social è un dato di fatto ognuno può dire e fare ciò che vuole, come io che espongo il mio modo di essere, il mio abbigliamento” – ha esordito nelle sue storie di Instagram.

“Ma io dico perché si deve commentare in una maniera tanto cattiva sotto ad una foto? ma perché tanta cattiveria? Perché? È normale che essendo esposto sui social si ricevano commenti da persone a cui si piace e non, ma ci sono persone che scrivono “non mi piace il tuo vestito” e ok, figurati ci mancherebbe però sentirmi dire del tipo ‘circo’, ‘pur di farsi notare ti vesti così’ lo trovo fuori luogo e da frustrati scrivere e commentare con delle cose terribili” – lo sfogo di Federico che alla fine ha concluso con un perentorio “ma fatevi i ca*** vostri”.