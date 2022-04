La Pupa e il Secchione show condotto da Barbara D’Urso ha raggiunto un successo decisamente esplosivo. Purtroppo, le cose belle finiscono e così anche questo fantastico show sta per raggiungere l’ultima puntata. Innumerevoli le vicende venutesi a creare nel corso del programma.

In particolare a far chiacchiere il web ci ha pensato Francesco Chiofalo, che sembra aver profondamente deluso le sua fidanzata Drusilla Gucci. Chiofalo è nella villa de La Pupa e il Secchione e riveste il ruolo di pupo, gareggiando assieme alla secchiona Annaclara Hellwig.

A creare lo scandalo tra lui e la sua fidanzata, Drusilla Gucci, è stato proprio lo stesso Chiofalo, per via di una frase decisamente infelice che ha pronunciato nel corso del programma. Ma vediamo nello specifico cosa è accaduto.

Qualche tempo fa Francesco aveva ricevuto una proposta così da parte della Diva di film caldo con Malena. La donna gli avrebbe proposto di passare una notte insieme proprio nella villa dedicata al reality. Il ragazzo, ovviamente, ha rifiutato proprio nel rispetto della sua relazione con Drusilla. Il ragazzo, però, avrebbe più volte ripetuto le parole: “Purtroppo sono fidanzato”, scatenando la furia della sua fidanzata.

La ragazza infatti non è rimasta impressionata dal gesto della donna e dalle sue proposte, ma si è molto infastidita per le parole tentennanti del suo fidanzato. E sarebbe proprio per questo motivo che la Gucci avrebbe deciso di mettere la loro relazione in pausa.

L’annuncio era arrivato direttamente dai social, ma quando i due si sono rivisti durante la puntata sembravano già essere tornati ad andare d’amore d’accordo. I più hanno pensato che la pace fosse tornata in questa splendida coppia, eppure così non è. È stata proprio Barbara D’Urso a rivela le ultime notizie sulle vicende tra Chiofalo e la Gucci, chiedendo novità alla diretta interessata.

Drusilla, presente in studio, ha rivelato di aver notato qualche cosa che in precedenza le era sfuggita: “Sono in fase meditativa, arrabbiatissima no, ma lui aveva accettato questa proposta (quella di Malena), io non me ne ero mica accorta, mi ero persa quel pezzetto”. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra i due.