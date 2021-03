Federico Fashion Style, danneggiata l’auto dopo il trasferimento in Sardegna: “Le persone vengono incitate all’odio”

Federico Fashion Style sotto accusa per essersi trasferito in Sardegna. Dopo gli attacchi il vandalismo: "La macchina rigata"

Dopo essere stato stigmatizzato per essere andato in Sardegna a continuare la sua professione, Federico Fashion Style ha anche subito dei gravi danni. La sua auto è stata danneggiata mentre era parcheggiata a Cagliari, in Sardegna. “Sono le 8 del mattino, sto partendo per andare a Oristano ma voglio farvi vedere quello che è accaduto: mi hanno graffiato la macchina”. Il parrucchiere dei vip si è lasciato andare ad uno sfogo sui social.

Ha accennato a quanto accaduto nella puntata di Live-Non è la D’Urso domenica scorsa, accanendosi contro chi lo ha accusato di mancanza di rispetto per le sue azioni dato il momento che stiamo vivendo: “Cosa ho fatto di male? Io sto andando a lavorare, non rubo lavoro, io lo creo. Questo è incitamento all’odio”. Federico Fashion Style ha legato il gesto alla polemica seguita alla scorsa puntata di Domenica Live.

La sua voce autorevole, ma comunque mossa dalla rabbia, non ha paura di critiche e altre polemiche e, guardando la telecamera, dice: “Sono le 8 del mattino e sto partendo a Oristano ma voglio farvi vedere cosa è accaduto: ecco, tutta la macchina graffiata. Non avete capito che la macchina me la sistemo ugualmente ma, secondo me, sono anche anche le persone che vengono incitate all’odio, e non voglio far nomi. Qual è il problema? Cosa ho fatto di male? Io sto andando a lavorare, perché io sono un imprenditore e sono una persona che lavora continuamente”.

“Le persone vengono incitate all’odio perché ascoltano la gente che se l’è presa con me per quale motivo? Perché io sarei andato a cena quando c’era la zona bianca? Ma qual è il problema? Ma quante persone vanno a cena quando è zona bianca? A chi ho tolto il lavoro? Anzi, l’ho portato il lavoro. La gente è cattiva”. Nel corso della scorsa domenica, ad attaccare l’hairstylist era stata Vladimir Luxuria, con queste parole: “Semplicemente odioso, non è che fanno una regione bianca perché per una persona che non può cenare a Roma, va a cenare in Sardegna. Ci vuole rispetto per queste cose”.

Federico aveva prontamente ribattuto a queste parole dicendo: “Ho lavorato tutta la giornata rispettando le regole, facendo il tampone. Poi sono andato a cena come tutte le altre persone. Io ci sto per lavoro, è una polemica pazzesca per me”. Sempre nel video diffuso ieri mattina, Federico ha dimostrato di rispettare tutte le normative dato che, arrivato in Sardegna, si è registrato nel portale di segnalazione di zona, effettuando controlli periodici con tampone.