Federico Fashion Style e la rivelazione sulla fine della storia con la sua compagna: “L’ho saputo dai social”

Federico Fashion Style è stato ospite di Verissimo, il programma campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin. Qui l’hairstylist non ha potuto fare a meno di parlare della fine della relazione con la sua storia compagna Letizia, dalla quale ha avuto la figlia Sophie. Nel salotto di Silvia Toffanin il parrucchiere ha rivelato alcuni retroscena riguardo tale gossip che in questi ultimi giorni lo vede protagonista.

Federico Lauri e la sua compagna Letizia Porcu hanno vissuto un’intensa storia d’amore durata ben 17 anni. Ad oggi, però, la loro relazione è naufragata e l’hairstylist si è confidato a riguardo con Silvia Toffanin. A Verissimo, infatti, il parrucchiere più famoso d’Italia si è lasciato andare ad alcune rivelazioni sulla fine dell’amore con la sua compagna, nonché madre di sua figlia.

Nel salotto di Silvia Toffanin Federico non è riuscito a trattenere le lacrime e, riguardo tale questione, ha rivelato:

Il nostro è stato un rapporto importante, abbiamo lottato per avere nostra figlia, per me lei è una persona a cui tengo tantissimo, come vedi ho ancora la nostra fede di fidanzamento. Per me è come un film, non riesco a distaccarmi da lei, anche se ha preso una sua decisione, non riesco a immaginare una vita lontano da lei.