Federico Fashion Style, ennesima frecciatina social all’ex compagna: le parole dell’hairstylist non sono passate inosservate

Federico Fashion Style non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’haistylist è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Pare che il parrucchiere dei Vip abbia lanciato l’ennesima frecciatina social alla sua ex compagna. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Federico Fashion Style è molto attivo sui social dove condivide momenti non solo della sua vita lavorativa ma anche momenti privati. Come già anticipato, in queste ultime ore il nome dell’hairstylist è tornato al centro del gossip per alcune parole che non sono passate inosservate agli occhi dei più attenti ed amanti del gossip.

Nel dettaglio, il parrucchiere dei Vip ha condiviso un’Instagram Story dove ha scritto delle parole che molti hanno considerato una vera e propria frecciatina rivola all’ex compagna Letizia Porcu. Queste sono state le parole di Federico Fashion Style:

C’è chi va al lavoro come me, anche di domenica e alle 7.50 e chi, invece, campa sulle spalle degli altri, approfittandosene e ricattando solo perché la legge italiana permette questo!

Ma non è finita qui. In seguito, infatti, il parrucchiere dei Vip ha poi aggiunto:

Se esiste un Dio e io sono sicuro che ci sia… Tutto il male fatto sarà ricambiato con i suoi interessi.

Al momento non ci è dato sapere se le parole di Federico Fashion Style fossero veramente rivolte alla sua ex compagna la quale è rimasta in silenzio ed ha deciso di non commentare il gossip che sta circolando in queste ultime ore su di lei e sul suo ex compagno.

Anche l’hairstylist ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli in merito al gesto social di cui si è reso protagonista.