Federico Fashion Style tuona contro la sua ex compagna: “Ecco quanto ha chiesto di mantenimento”

Federico Fashion Style è tornato a tuonare contro Letizia Porcu, sua ex compagna nonché madre di sua figlia. L’hairstylist ha svelato alcuni retroscena riguardo la separazione oltre che rivelare la cifra mensile chiesta per il mantenimento. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nel corso delle ultime ore il nome di Federico Fashion Style è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Come già anticipato, l’hairstylist ha svelato alcuni retroscena sulla sua ex compagna che stanno facendo il giro del web. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Devo abbandonare la mia casa. Me l’avevano regalata i miei genitori, dopo averla costruita con tanti sacrifici, quando ho compiuto 18 anni. Il giudice l’ha affidata a mia figlia, ma lei e sua madre non ci andranno mai. È solo una ripicca della mia ex, che si è vista negare l’assegno di mantenimento di 10 mila euro mensili.

In seguito, l’hairstylist ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

Che cosa mi ha fatto più male? Il fatto che la mia ex sostenga che sarebbe stata nostra figlia a chiedere la casa. Ma come può una bambina di 6 anni avanzare una simile richiesta? Se a mia figlia servisse davvero casa mia, io andrei anche a vivere in auto!

Infine, concludendo, Federico Fashion Style ha dichiarato:

Adesso mi sono vicino migliaia di padri separati che si trovano nella mia stessa situazione e che mi hanno scritto per esprimermi solidarietà. Non tutti hanno le mie possibilità economiche e possono permettersi di trovare una nuova dimora.

Al momento Letizia Porcu è rimasta in silenzio ed ha deciso di non replicare alle parole del suo ex compagno. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se l’ex compagna di Federico Fashion Style romperà il silenzio per svelare la sua verità.