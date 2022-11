Federico Fashion Style, pioggia di critiche per l’hairstylist: il web insorge contro di lui

In questi ultimi giorni il nome di Federico Fashion Style è tornato ad occupare il centro delle principali pagine di cronaca rosa. La fine della storia d’amore con la sua ex compagna ha posto l’hairstylist al centro di un vero e proprio polverone mediatico. In queste ore, però, il popolo del web è insorto contro Federico ed ha inondato il parrucchiere di critiche. Scopriamo insieme cosa è successo.

Federico Fashion Style al centro dell’ennesima bufera. Lo scorso sabato l’hairstylist è stato intervistato da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo dove ha raccontato il dolore che sta provando in questo periodo a causa della separazione con la storica compagna Letizia Porcu.

Nonostante le parole di Federico abbiano colpito il cuore di moltissime persone, alcuni non credono alle sue dichiarazioni ed hanno accusato l’hairstylist di aver trovato già il modo di consolarsi.

Qualche giorno fa il parrucchiere più famoso d’Italia ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto in cui non sono passate inosservate le seguenti parole:

La vita è un gioco… Quando sei game over non c’è più niente da fare… Quindi divertiti!

Queste parole hanno scatenato l’ira del popolo del web che non ha potuto fare a meno di riempire di critiche l’hairstylist. Queste sono solo alcune delle frasi rivolte dagli utenti a Federico Fashion Style:

Le sue lacrime sembrano finte per la separazione dalla moglie infatti non mi sbagliavo. Se per te la vita è un gioco spero che ti diverti sempre. Per noi gente normale la vita è tutt’altro.

Altri, invece, hanno scritto:

La moglie ha fatto bene a lasciarlo, prima mi piaceva tanto quando faceva il salone delle meraviglie, l’intervista si vedeva che recitava non era affatto credibile, Silvia era più dispiaciuta per lui.

Al momento Federico ha deciso di rimanere in silenzio e di non commentare le critiche che in questi giorni lo stanno inondando.