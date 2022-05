Federico Fashion Style, la polizia è stata costretta ad intervenire al Cosmoprof: cosa è successo

Federico Fashion Style ha da poco concluso la sua avventura come opinionista de La Pupa e il Secchione. Il famoso hair stylist era stato scelto da Barbara D’Urso per commentare le gesta delle pupe e dei secchioni nel programma.

Accanto a lui c’erano anche Soleil Sorge ed Antonella Elia. Federico oltre a vederlo spesso in tv in veste di opinionista, soprattutto da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha anche diversi saloni di bellezza in tutta Italia molto frequentati.

Il giovane hair stylist è molto apprezzato e amato dal pubblico femminile e per questo ogni volta che partecipa ad un evento c’è sempre il pienone. Come successo qualche giorno fa quando Federico è stato ospite all’evento Cosmoprof, la fiera dedicata ai professionisti dell’industria cosmetica e della bellezza.

Erano talmente tante le persone per lui che si è reso necessario l’arrivo della sicurezza. A quanto pare uno dei motivi della calca era che Federico voleva distribuire dei gadget da lui firmati.

Fonte: web

Tanto è bastato per far sopraggiungere tantissime persone pronte a tutto pur di accaparrarsi l’ambito premio.

Una confusione tale che non ha fatto che spianare la strada ai malintenzionati, borseggiatori che approfittando della folla hanno derubato diverse persone che solo dopo si sono accorte del furto.

Federico dal palco ha deciso di lanciare diversi gadget come profumi, spray per capelli, spazzole e altri omaggi. Così come documentato su Instagram nelle confusione generale diverse persone si sono ritrovate senza cellulari o portafogli.

Accortesi dei furti hanno iniziato a protestare rendendo necessario l’arrivo della polizia. Ma dei borseggiatori ormai non c’era più traccia.

Federico Fashion Style criticato sui social

Nel mirino dei presenti è finito anche Federico Fashion Style. Lui ovviamente è incolpevole e mai immaginava che poteva accadere una cosa del genere.

Ma in molti hanno criticato il metodo scelto da lui per distribuire i gadget. “Negli altri stand i gadget venivano dati dalle hostess in maniera pacata mentre passavi, invece Federico ha voluto adottare questa nuova formula, sicuramente instagrammabile ma poco sicura” – ha scritto una persona presente alla fiera su Instagram.