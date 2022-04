La Pupa e il Secchione: lite in diretta, Barbara D’Urso costretta ad intervenire

Semifinale incandescente e in studio è scoppiata la rissa.

La prossima settimana ci sarà la finale de La Pupa e il Secchione. Il programma nel nuovo format condotto da Barbara D’Urso dopo gli ottimi ascolti della prima puntata, non ha mai sfondato e il bilancio alla fine sarà negativo.

Ad ogni puntata non sono mancati litigi e discussioni e anche nella semifinale andata in onda qualche giorno fa è successo la stessa cosa.

Le principali protagoniste sono state Antonella Elia e Flavia Vento. La seconda era una pupa del programma ma pochi giorni dopo l’inizio si è ritirata per motivi personali che non si sono mai capiti.

Dopo l’abbandono ha cercato in tutti i modi di rientrare in gioco ma la produzione gliel’ha negato. Proprio questo suo atteggiamento arrendevole che abbiamo visto in quasi tutti i reality a cui ha partecipato, ha trovato le ire di Antonella Elia.

Fonte: web

L’opinionista de La Pupa e il Secchione chiamata a dire la sua su Flavia Vento, non ha usato parole molto carine. Per Antonella il rapporto con Flavia è solo di odio.

Flavia anche nella semifinale era in studio dove si è esibita in una canzone tratta dal Mago di Oz, nei panni di Dorothy. Ovviamente l’esibizione è stata molto criticata dalla Elia.

E il risultato andato in scena è stato l’ennesima lite tra le due. Flavia ha detto di non conoscere Antonella ed ha continuato a pretendere delle scuse.

Ma Antonella non ne ha voluto sapere ed ha attaccato dicendo: “Smettila di starnazzare come una gallina…ti consiglio un lavoro, vai in campagna a coltivare la terra!”.

Soltanto l’intervento della conduttrice Barbara D’Urso ha riportato la calma tra le due. Barbara ha invitato la Elia a misurare bene le parole perché l’odio non si augura a nessuno.

Ma Antonella ha risposto piccata: “Posso arrivare a un compromesso. Cancello la parola odio e metto la parola pena”.