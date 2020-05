Federico Fashion Style; pubblicato uno scontrino da capogiro L'hairstylist ha aperto il suo nuovo salone, ma i prezzi fanno nascere polemiche

Federico Fashion Style è diventato molto famoso come hairstylist grazie al suo programma TV “Il salone delle meraviglie” su Real Time. Questo gli ha permesso di ampliare la sua attività. Il mago dell’hairstyle ha iniziato con una boutique ad Anzio, per poi ampliare il suo business nella città eterna, Roma.

E da ultima, ma non meno importante, è arrivata la sua boutique a Milano. Subito però qualcosa ha attirato l’attenzione e acceso le polemiche. Infatti, poco dopo l’apertura, una cliente ha pubblicato sul web lo scontrino e il conto era addirittura di oltre 3mila euro! Le critiche sono state tantissime, e alla fine Federico Fashion Style ha deciso di eliminare ogni dubbio.

Per farlo ha pubblicato i listini prezzi di tutte le sue boutique su Instagram, nella massima trasparenza. La cliente che ha pubblicato lo scontrino da capogiro usciva proprio dal salone di Milano, in Corso Como. Federico ha spiegato che ogni cliente riceve prima un preventivo e i prezzi variano a seconda delle esigenze.

Ma quali sono i prezzi? Ad Anzio piega e taglio costano 12 euro, un taglio 13 e il colore parte da 23 euro. A Roma, invece, i prezzi si alzano: 35 euro per un taglio, 25 per la piega, 30 per la maschera e il colore parte da 45 fino a più di 60 euro. Milano è il più caro, il taglio costa 40 euro, mentre shampoo e piega 35.

Il colore parte dai 60 euro. Insomma, non sono dei prezzi da poco, anzi! Ma la professionalità di Federico li vale. Infatti l’hairstylist si è molto noto, non solo per le sue apparizioni in TV e per la sua schietta esuberanza, ma anche per la sua professionalità.

Federico, nella sua lunga carriera come acconciatore, ha avuto per le mani le teste di tantissimi personaggi dello spettacolo italiano. La sua mano, il suo tocco, sono inconfondibili ed ha sempre una risposta innovativa per le richieste dei suoi importanti clienti.