Federico Fashion Style è un altro indiscusso protagonista di Ballando con le Stelle. L’hairstylist si sta mettendo in gioco e sembra piacergli molto. Il concorrente è stato ospite del programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

I genitori dell’imprenditore hanno parlato spesso del suo carattere un po’ eccentrico, il ragazzo ha sempre amato indossare lustrini e paillettes. Sin da ragazzo amava decorare le bambine e si circondava di affetto femminile.

Ad oggi però, qualcuno ha ancora dubbi sul suo orientamento sessuale. Nonostante sia felicemente sposato e abbia anche una figlia, Federico Fashion Style si trova a smentire coloro che credano sia omosessuale.

Ho iniziato ad indossare le paillettes a circa 13 anni. Il mio essere è stato così da subito. Il mio motto è ‘se passi e nessuno ti guarda è una banalità’, io voglio essere guardato. Ovvio che quando sei così particolare sei soggetto a dei giudizi, ma a me non importa nulla. Però io non fingo di essere un personaggio, sono così. Sono salito sul treno così come sono adesso e la gente mi ferma.

Questo argomento è tornato più volte anche in trasmissione, il parrucchiere ha deciso ancora una volta di togliere ogni dubbio:

Anche a Ballando girano su questa domanda sull’orientamento. Se loro vogliono chiedermelo possono farlo direttamente. Sono assolutamente pronto a rispondere. Selvaggia mi punzecchia su questa cosa. Mi dice ‘questa coppia non va bene con Anastasia’. Dice anche che sembra che ballo da solo e quindi intende quello.

E c’è una spiegazione anche ad una fecondazione assistita, purtroppo è dovuta da un problema di salute: “Posso parlare del mio orientamento. Come mai ho fatto la fecondazione assistita? Questo è legato ad un mio problema di salute e non altro. Io sono etero e non ho nessuna cosa da nascondere. Ovvio che se me lo chiedi tu ti rispondo con tranquillità, se lo farà Selvaggia risponderò in altra maniera. Lei pensa che io non sia autentico”.