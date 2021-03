Federico Fashion Style scappa in Sardegna. Si sollevano le polemiche: “Ci vuole rispetto”

Negli ultimi periodi più che mai, la Sardegna sembra essere un paradiso. Unica zona bianca in un’Italia devastata dal covid, l’isola Sarda sembra la realizzazione di un sogno e chi ha potuto ha approfittato della situazione. Federico Fashion Style è sicuramente tra questi. Il parrucchiere delle star ha deciso di spostarsi in Sardegna per poter continuare a lavorare indisturbato.

Roma e Milano, d’altro canto, soni blindate e il salone nell’isola è l’unico rimasto attivo. Tutto questo fino a ieri, dato che la Sardegna purtroppo è appena uscita dalla zona bianca. Ovviamente questo escamotage di Federico ha sollevato un polverone che è stato ampiamente discusso durante la scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso.

Ad attaccare pesantemente il parrucchiere è stato Vladimir Luxuria: “Ci vuole più rispetto”. Federico ha cercato di difendersi al meglio, ma Luxuria è come un fiume in piena: “È vergognoso! Semplicemente odioso, non è che fanno una regione bianca perché per una persona che non può cenare a Roma, va a cenare in Sardegna. Ci vuole rispetto per queste cose“.

Ma anche Federico è agguerrito. Il parrucchiere delle star ha bisogno di lavorare e pur di raggiungere il suo scopo, nella notte, è fuggito in Sardegna. Davanti alle accuse di Vladimir Luxuria, Federico ha risposto così: “Ho lavorato tutta la giornata rispettando le regole, facendo il tampone. Poi sono andato a cena come tutte le altre persone. Io ci sto per lavoro, è una polemica pazzesca per me”. Federico Fashion Style, per fortuna, ha qualcuno che prende le sue parti. A difendere l’hairstylist è stata Candida Morvillo.

La giornalista ha parlato in questi termini: “La pandemia ha aumentato in maniera drammatica le diseguaglianze sociali, ma quando una persona lavora bisogna fare il tifo per chi lavora”. In effetti, era stato lo stesso Federico ad annunciare la sua partenza tramite Facebook. Nel post, il parrucchiere aveva dichiarato che si sarebbe spostato sull’isola per poter continuare a lavorare, nel pieno rispetto delle normative. Eppure, la polemica continua anche ora che la Sardegna è tornata arancione.