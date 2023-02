Federico Fashion Style una furia sui social: lo sfogo dell’hairstylist non è passato inosservato

Da quando ha deciso di fare coming out, nel salotto di Verissimo, Federico Fashion Style è diventato uno dei personaggi più chiacchierati della cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore il nome dell’hairstylist sta occupando di nuovo le pagine dei principali giornali di gossip per alcune rivelazioni che non sono passate inosservate. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Federico Fashion Style una furia sui social. In queste ore il parrucchiere più famoso d’Italia si è lasciato andare ad un vero e proprio sfogo social in seguito ai commenti fatti ad alcuni utenti del web in merito al coming out fatto nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo.

Queste sono state le parole con cui l’hairstylist ha dato inizio al suo sfogo social:

Ho letto di tutto, anche che ho fatto l’ospitata per chissà quale valanga di denaro. Questo non è vero, così come non è la verità che ho deciso di parlare del mio coming out per visibilità. Anche perché se fosse stato così lo avrei fatto prima.

E, continuando, il parrucchiere più famoso d’Italia ha rivelato:

Se ho deciso di aprirmi è perché in un certo senso ho dovuto farlo. Sono stato costretto perché qualcuno ha fatto uscire cose mie private. Quindi sono dovuto intervenite direttamente.

Come già anticipato, lo sfogo di Federico non è passato inosservato e in queste ore è stato ripreso dalle principali pagine di gossip.

Federico Fashion Style e la fine della storia d’amore con Letizia Porcu

Ricordiamo che lo scorso ottobre Federico Lauri ha annunciato la sua separazione dalla storica compagna Letizia Porcu. Sono stati mesi molto travagliati per i due i quali oggi sembrano aver messo finalmente un punto a questa vicenda.

Letizia oggi ha ritrovato la serenità al fianco del suo nuovo amore, il produttore musicale . Per quanto riguarda Federico, invece, non sappiamo se al momento l’hairstylist stia frequentando qualcuno.