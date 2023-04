Federico Nicotera e Carola Carpanelli ospiti a Verissimo, il dettaglio non è passato inosservato: cosa è successo

Da quando sono usciti insieme da Uomini e Donne per continuare la conoscenza al di fuori del programma, Federico Nicotera e Carola Carpanelli non si sono più lasciati. La coppia è stata ospite della puntata di Verissimo andata in onda domenica 2 aprile. Nel salotto di Silvia Toffanin Federico e Carola hanno raccontato come procede la loro storia d’amore. Scopriamo insieme quali sono state le loro parole.

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. La coppia, uscita da circa un mese dagli studi di Uomini e Donne, si è raccontata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Durante l’intervista di Federico e Carola tutti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Dopo la scelta Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono andati a vivere insieme. Queste sono state le parole dell’ex corteggiatrice in merito a questa importante novità:

Era il giorno dopo la scelta e io gliel’ho buttata lì. Dato che ho lasciato la casa, potremmo prendere casa insieme.

Successivamente ha preso la parola l’ex tronista che ha poi aggiunto:

Io ho preso la palla al balzo e l’ho chiamata per dirle che avevo trovato casa. E quindi siamo andati a vivere insieme.

Come già anticipato, durante l’intervista che Federico e Carola hanno rilasciato a Verissimo tutti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

La coppia è stata per tutto il tempo con le mani intrecciate e i due non si sono staccati neanche per un secondo. Un dettaglio che non è sfuggito sicuramente ai fan della coppia. Sono stati molti quelli che hanno condiviso sui social le immagini di Federico e Carola durante la loro ospitata a Verissimo.