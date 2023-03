Federico Nicotera e Carola Carpanelli spariti dai social: cosa è successo?

Nel corso delle ultime ore, sul web, sono emerse alcune indiscrezioni relative alla relazione tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. A distanza di qualche giorno dalla scelta, i telespettatori di Uomini e Donne non hanno potuto fare a meno di notare la loro assenza e il loro silenzio sui social. Cosa sarà successo? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Qualche giorno fa, Federico Nicotera ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Secondo alcune anticipazioni emerse in rete, il celebre tronista avrebbe scelto Carola Carpanelli la quale ha conquistato il suo cuore sin dall’inizio. Invece, c’è stata tanta delusione da parte dell’altra tronista, Alice Barisciani la quale non ha potuto concludere il suo percorso con un bel lieto fine.

Tuttavia, nonostante la puntata della scelta non è stata ancora trasmessa sul piccolo schermo, la relazione tra Federico e Carola è già diventata oggetto di numerose chiacchiere. Infatti, l’assenza della coppia sui social non è passata in osservata agli utenti i quali hanno parlato di un vero e proprio “mistero“.

Il web è molto diviso in merito alla questione. Da una parte, c’è chi ritiene tutto nella norma. D’altronde è pur vero che il regolamento del programma di Maria De Filippi non permette alle coppie di pubblicare contenuti o mostrarsi insieme fin quando non ci sarà la messa in onda della scelta.

Invece, altri credono che sia strano il fatto che nessuno li abbia pizzicati insieme. Come possiamo notare, ci sono molte opinioni contrastanti a riguardo. I diretti interessati rilasceranno qualche dichiarazione sullo scandalo mediatico da cui sono travolti? Non ci resta che scoprirlo! Nel frattempo, i fan della coppia attendono la messa in onda della scelta la quale ci sarà venerdì 17 marzo 2023.