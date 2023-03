Maria De Filippi torna in tv, ma come sta davvero la conduttrice? Parlano i suoi collaboratori

Come sta Maria De Filippi? Fonti vicine alla conduttrice hanno espresso preoccupazione per il suo stato emotivo.

Dopo la perdita di Maurizio Costanzo, arrivata in modo inaspettato, Maria De Filippi è tornata al suo lavoro. Lei stessa ha rivelato di aver fatto questa scelta, senza prendersi un periodo di pausa, perché è così che le è stato insegnato. E non può deludere il marito, è stato proprio lui a mostrarle sempre la dedizione e l’importanza del lavoro.

Tuttavia, alcuni collaboratori della conduttrice hanno fatto sapere che è ancora “visibilmente molto provata”. Un compagno di vita scomparso in modo improvviso, Maria non se lo aspettava. Costanzo era stato ricoverato per sottoporsi ad un banale intervento. Purtroppo, il suo sistema immunitario non ha retto il post operatorio. Sono sorte improvvise ed inaspettate complicazioni, che hanno portato al suo decesso.

Anche il migliore amico del giornalista e suo legale, Giorgio Assumma, ha espresso il suo pensiero su Maria De Filippi, attraverso un’intervista con il settimanale Nuovo.

Mi preoccupa, dietro l’apparente distacco nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente.

I ringraziamenti di Maria De Filippi

Dopo il funerale di Maurizio Costanzo, la conduttrice ha scelto di tornare subito ai suoi programmi tv.

Durante la prima puntata di C’è Posta per Te, registrata prima della spiacevole tragedia, ma sospesa per rispetto della famiglia, Maria ha voluto trasmettere un messaggio per ringraziare tutti coloro che le hanno mostrato affetto e vicinanza. Ecco le sue parole: