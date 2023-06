Federico Nicotera nel mirino delle polemiche: “Non si fa, è troppo pericoloso”

Nel corso delle ultime ore, Federico Nicotera è finito nel mirino delle polemiche. Il fidanzato di Carola Carpanelli si è reso protagonista di un gesto molto pericoloso a causa del quale in molti lo hanno definito una persona “irresponsabile”. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono una delle coppie più amate e stimate nel mondo della televisione italiana. I due si sono conosciuti all’interno del programma di Uomini e Donne e adesso vivono la loro storia d’amore al di fuori delle telecamere.

Nel corso delle ultime ore, l’ex tronista è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta, a rendere l’ex concorrente di Uomini e Donne protagonista di un gossip è stato un gesto inaspettato che di certo che non è passato in osservato ai fan. Per tanto, non ci è voluto molto affinché Federico fosse travolto da una miriade di critiche in rete. Ma di che cosa si tratta nel dettaglio?

A far scoppiare il caos è stato un video pubblicato da Carola Carpanelli sul suo profilo Instagram. Nel filmato in questione appare l’ex tronista guidare un auto. Nulla di strano se non fosse per il fatto che Federico ha improvvisamente staccato le mani dal volante per iniziare a ballare.

Inutile dire che il post in questione è diventato virale in rete nel giro di pochissime ore. Numerose sono state le persone che lo hanno commentato negativamente tra cui anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica il quale ha detto: