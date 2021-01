Federico Rossi, già da piccolino prometteva bene. Ecco la foto

Federico Rossi oggi è uno dei cantanti più amati dalle teenager italiane. Amatissimo non solo per la musica che produce ma anche per la sua bellezza mediterranea che l’ha alzato a sex symbol. Qualche giorno fa Federico ha aperto l’album dei ricordi postando sui social una sua vecchia foto, di quando era appena un bambino. Nell’istantanea non è da solo ma in compagnia dell’amatissimo gatto. Il suo sorriso è rimasto identico, visto che anche attualmente il suo ridere è contagioso.

Fonte: Instagram

Federico è molto giovane, essendo nato nel 1994 nella città di Modena. Ha voluto postare questa immagine, scrivendo: “Certi amori non cambiano”. Infatti ha accompagnato la foto ad un’altra recente che lo vede sempre in compagnia di un gatto. A dimostrazione che il ragazzo ama gli animali e particolarmente i felini.

Federico Rossi: tutto è iniziato con dei video su youtube

Fede Ha iniziato insieme ad un suo carissimo amico a girare alcuni video poi pubblicati sul canale Youtube. Poi la chiamata della Warner Music Italy che una volta visualizzati i video, si convinse immediatamente e decise di puntare su di loro. Così nacque il duo Benjii e Fede. I due hanno però poi deciso di intraprendere strade differenti, infatti adesso sono solisti e vanno avanti col loro lavoro in maniera separata.

Fonte: Instagram

Rossi è anche celebre per essere fidanzato con la meravigliosa Paola Di Benedetto, ex vincitrice del ‘Grande Fratello Vip’. Lei è anche stata Madre Natura del programma ‘Ciao Darwin’ di Paolo Bonolis. Il loro amore è immenso, infatti si tratta di una coppia indissolubile. Il feeling è sempre stato incredibile e hanno successivamente fatto una scelta importantissima per la loro vita. I due sono andati a convivere e la relazione procede a gonfie vele. I due sono molto affiatati e amano postare sui propri profili social il resoconto delle loro giornate insieme.