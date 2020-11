Paola Di Benedetto ha rivelato che un noto volto della televisione avrebbe in passato tagliato e bruciato i suoi vestiti. All’epoca lui era fidanzato con la sua coinquilina.

Paola Di Benedetto: una punizione spietata

L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha per la prima volta confessato che il compagno della ragazza con la quale abitava, affermata celebrità dello showbiz nostrano, le avrebbe bruciato e tagliato i vestiti, considerandola responsabile del fatto che lei stesse per lasciare Milano.

Nessun nome per evitare querele

Quell’episodio, ha spiegato Paola Di Benedetto, l’ha messa a conoscenza che nel mondo dello spettacolo esiste pure un lato oscuro. Tuttavia, non ha per il momento voluto fare nome e cognome del responsabile, onde evitare eventuali querele. Chi sarà questo misterioso vip? Lo scopriremo prima o poi? Difficile dirlo, se non altro le dichiarazioni hanno alimentato la curiosità dei parecchi sostenitori della giovane.

Oggi Paola ha finalmente trovato la serenità accanto al cantante Federico Rossi, ex componente del celebre duo Benji & Fede. Dopo mesi di lontananza – a causa delle disposizioni governative contro il Covid-19 – i piccioncini hanno intrapreso la convivenza.

Un passo importante

Sui social sia Paola che Federico hanno mostrato ai follower i preparativi del loro trasloco e il loro nido d’amore. La showgirl ha sottolineato come per lei si tratti di un passo davvero importante. In molti si augurano di ricevere altre notizie bomba, quali il matrimonio o la nascita di un figlio. Del resto, la stessa Di Benedetto ha ammesso che le piacerebbe avere un giorno una famiglia numerosa.

Paola Di Benedetto: crisi superata con Federico Rossi

Se le cose tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi procedono oggi meravigliosamente, in passato non è stato tutto così rose e fiori. Nel corso dell’estate 2019 hanno affrontato una crisi e lei ha spiegato come la causa dipendesse dai problemi d’alcool della dolce metà. Persa la bussola, travolto dalle proprie insicurezze, lui avrebbe iniziato a bere troppo. A essersene accorto è stato il papà della vincitrice del Grande Fratello Vip 4, che l’ha messa prontamente in guardia. Si sono allontanati, poi si sono ritrovati.