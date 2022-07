Federico Rossi in ospedale: il cantante ha avuto un incidente in acqua

In queste ultime ore Federico Rossi è tornato ad occupare il centro del gossip per una disavventura di cui si è reso protagonista. L’ex cantante del duo Benji e Fede, infatti, è stato trasportato in ospedale per un incidente che lo ha visto protagonista. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Ad annunciare la disavventura è stato lo stesso cantante condividendo uno scatto sulla sua pagina Instagram. Mentre Federico Rossi si stava divertendo sull’acqua con il waterboard qualcosa è andato storto. Il cantante, infatti, si è schiantato contro una pedana e ciò gli ha causato il trasferimento in ospedale.

Queste sono state le parole con cui l’ex cantante del duo Benji e Fede ha annunciato ai fan la disavventura di cui si è reso protagonista:

Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard.

Inutile dire che dopo l’annuncio della notizia i fan hanno mostrato nei confronti del giovane una grande preoccupazione.

Al momento bisogna dire che le condizioni di Federico Rossi non sembrano essere gravi. Stando a quanto condiviso sulla sua pagina Instagram, il brutto incidente ha causato al cantante tre costole rotte. Con un po’ di riposo, però, tutto si sistemerà e andrà per il meglio.

Sono stati molti coloro che, nel frattempo, hanno mandato messaggi di auguri di pronta guarigione al giovane Federico. Nelle sue Instagram Stories il cantante non ha potuto fare a meno di ringraziare tutti i suoi followers per le attenzioni a lui dedicate. A riguardo queste sono state le sue parole:

Grazie a tutti per i bei messaggi. Poteva andarmi molto peggio. Tre costole rotte ma con un po’ di riposo tutto dovrebbe tornare al suo posto.

Anche noi ci uniamo agli auguri di pronta guarigione dei suoi fan sperando che tutto si sistemi il prima possibile e che Federico possa tornare ad emozionare tutti con le sue bellissime canzoni.