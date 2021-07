Momento da dimenticare per Federico Rossi, il cantante si trova in quarantena perché positivo al Covid-19: come sta il ragazzo

Seppur affrontato con il sorriso in volto, non è certo il periodo migliore per Federico Rossi, il noto cantante del duo Benji&Fede. Il ragazzo, ora, si trova in quarantena perché positivo al Covid-19, lui come tanti altri, non è riuscito a evitare il virus.

Il giovane cantante ha spiegato di essere positivo al Covid-19 registrando delle storie su Instagram. Tuttavia, non sono chiare le circostanze con le quali avrebbe contratto il virus. Fortunatamente, però, sta bene.

Anche lui, come molti altri, è asintomatico, quindi fortunatamente sta bene. Nelle sue storie ha anche divulgato un messaggio:

Ci si salterà fuori prima o poi daje. Ne sono convinto. Vacciniamoci e usiamo sempre la mascherina ffp2. Diffidate un po’ dai tamponi rapidi, fate sempre il molecolare.

E poi conclude: “Ah comunque raga sono in quarantena. In questa quarantena sto riscoprendo l’importanza degli appuntamenti con se stessi.”

In questo periodo, il ragazzo ha fatto anche i conti con i sentimenti. Da poco è tornato single, la rottura con Paola Di Benedetto ha sicuramente fatto dispiacere i fan, ma tra i due, come confermano entrambi, c’è ancora un bellissimo rapporto fatto di amicizia e rispetto.

Ad annunciare la rottura era stata proprio l’influencer che aveva subito sottolineato: “Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”. Si vocifera anche che in questo momento l’influencer sia particolarmente legata a Stefan De Martino.