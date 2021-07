L’estate dei VIP regala sempre tanti nuovi amori, bolle qualcosa in pentola nella vita sentimentale di Paola di Benedetto? L’ex vincitrice del Grande Fratello VIP ha rotto il silenzio dopo le voci che la vedono sempre più vicina al belloccio Stefano De Martino.

La modella si è recentemente lasciata con Federico Rossi, i due hanno fatto vivere una favola al pubblico per anni, ma per il momento è tutto finito. Lei stessa aveva fatto sapere che la loro rottura è stata assolutamente pacifica e nel massimo del rispetto reciproco.

In questa calda estate, lei e Stefano De Martino sono stati avvistati più volte insieme in barca. Paola Di Benedetto è stata avvistata più volte a bordo della barca del ballerino nei pressi delle acque partenopee.

Ora, la giovane, intervistata da Whoopsee ha rotto il silenzio e ha spiegato di essere ancora single. Una smentita o un velo di mistero? Testuali parole della ragazza hanno fatto pensare che tra lei e Stefano non ci sia nulla di serio:

L’amore? Che ti devo dire, nulla di nuovo. Non c’è molto da dire quindi. Diciamo che al momento non è in programma, nel senso che non ho questa fretta di innamorarmi o di cercare la persona giusta. È anche vero che ho 26 anni, che insomma vorrei godermi la vita com’è giusto che sia, come tutti devono fare a prescindere. Quindi stiamo a vedere, non lo so. […] Adesso comunque penso al lavoro e mi dedico a quello. L’unica pausa che mi concedo sarà una settimana ad agosto. Andrò con le mie amiche ad Ibiza, ma ci sta.